Sfera Ebbasta al Palasele di Eboli: cresce l'attesa per il 1° ottobre

Cresce l'attesa per sabato 1 ottobre, al PalaSele, per il Famoso tour di Sfera Ebbasta. La data sostituisce quella del 24 aprile 2022 e de 2 ottobre 2021, rinviate a cause dell'emergenza Covid). Il 1 ottobre, dunque, l'imperdibile evento durante il quale Sfera Ebbasta porterà live alcuni dei brani tratti dal suo ultimo album.

Le informazioni

Per informazioni sulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 - Anni60produzioni.com