Sfera Ebbasta al PalaSele di Eboli: aggiornate le date del suo tour

Sfera Ebbasta sarà ad Eboli (unica tappa nel meridione d'Italia) il 2 ottobre 2021, pronto ad esibirsi al PalaSele. Dal 23 novembre, spoazio alla prevendita per il suo "Famoso Tour". Esce oggi in tutto il mondo per Island Records FAMOSO, il nuovo album. In concomitanza con l’uscita dell’album, sono state annunciate, dunque, le date live prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus.

Info utili

Il tour sarà un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera. La tappa campana è organizzata da Anni 60 produzioni e Veragency: 089 4685516 www.anni60produzioni.com – 335 5235134 www.veragency.it.

L'album



Tredici nuove canzoni con sette feat internazionali per l’album più contemporaneo ed internazionale che la musica italiana abbia mai realizzato. L’album, la cui direzione artistica è stata curata da Charlie Charles, raccoglie tutte le sfaccettature di Sfera Ebbasta; ci sono i pezzi che raccontano la rabbia, la fame e il desiderio di emanciparsi dal quartiere, così come ci sono brani più riflessivi e canzoni destinate ad essere hit mondiali. Sfera si è preso il suo tempo, ha chiuso il disco più importante della sua carriera fino ad oggi e il risultato sono tredici tracce realizzate insieme che vanno a comporre quello che, ad oggi, è forse il progetto più internazionale che la musica italiana abbia mai realizzato; sicuramente l’album più atteso dell’anno. L’artista, dopo ottantasette dischi di platino complessivi, un miliardo e mezzo di stream su Spotify e dopo essere stato il primo italiano ad aver avuto sette brani nella global chart di Spotify torna per alzare nuovamente l’asticella. Dopo aver atteso quasi tre anni, da oggi, FAMOSO è di tutti. Il primo singolo internazionale, fuori dal 20 novembre è Baby, realizzato insieme a J Balvin. L’artista, che più volte ha raccontato di avere un rapporto quasi fraterno con Sfera, è il coprotagonista di Baby il brano da oggi anche in radio. Lo stesso J Balvin nel film Famoso, diretto da Pepsy Romanoff e distribuito world wide da prime video, racconta il desiderio di vedere nascere una latino gang realmente internazionale; un sodalizio artistico fra l’Italia, la Colombia e tutto il mondo latin. Baby sancisce proprio l’inizio di quello che sembra un percorso destinato a portare la musica italiana dove raramente è arrivata. FAMOSO è disponibile in tutti i negozi e store digitali. Non sarebbe un vero ritorno senza la prospettiva di portare fisicamente Famoso in un tour live al pubblico. Per questo oggi, in concomitanza con l’uscita dell’album sono annunciate anche le date live prodotte da Trident Music in collaborazione con Thaurus. Il tour sarà un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera. Trident Music produrrà e realizzerà uno spettacolo su misura progettando uno show unico, futuristico e in linea con gli standard ormai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta. Inoltre, per la prima volta, Trident Music prende un impegno chiaro con il pubblico: nel caso in cui invece i concerti dovessero essere rinviati per l’emergenza coronavirus, Trident garantirà il rimborso dei biglietti acquistati e della relativa prevendita.