Concerto "strada facendo" a Macchia di Montecorvino Rovella

STRADA FACENDO - un viaggio musicale tra gli anni 60 e 90 con i più bravi interpreti della canzone italiana.

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria Vergine in Macchia di Montecorvino Rovella



Vi aspettiamo Sabato 22 Luglio per un doppio viaggio tra gusto e musica!



Ore 20,00: apertura dello stand gastronomico: strada mangiando.

- Salsiccia alla brace

- Parmigiana

- Patatine.

- Zeppole graffe con impasto tradizionale di patate!



Ore 21,30: Inizio del Concerto "Strada facendo" a cura della consolidata e affiatata orchestra parrocchiale "Orchestra degli Amici in Perfetta Letizia".



INGRESSO GRATUITO