Risate a crepapelle all'Arena del Mare: arriva Tony Tammaro

Tutti al'Arena del Mare, questa sera, alle 21, per assistere al concerto di Tony Tammaro. "Sarò con la band per una grande serata di divertimento covid free", ha annunciato lo stesso artista napoletano che regalerà a grandi e piccini una serata all'insegna dell'ironia e della spensieratezza. Per info sul biglietto: Postoriservato.it

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.