Concerto al tramonto ad Amalfi con Promenade a Sud

L’estate di Amalfi prosegue all’insegna dei grandi eventi, dopo il successo delle celebrazioni del Capodanno Bizantino. Tutta l’atmosfera magica, immersi tra panorami straordinari, terrazzamenti che brillano al sole e case incastonate nella roccia a strapiombo sul mare, rivive nel Concerto al Tramonto, tradizione avviata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano, in programma Martedì 5 Settembre alle ore 18.30 al Belvedere di Lone.Suoni ancestrali, tamburi, flauti, chitarre, castagnette e, a fare da cornice, l’immagine suggestiva del sole che tramonta lungo la linea dell’orizzonte, che farà da scenografia naturale al concerto “Promenade a Sud”.Sarà una vertigine emozionale, per lasciarsi invadere dalla bellezza di Amalfi, lungo i vicoli dei borghi e delle frazioni più alte, alla riscoperta della grande tradizione musicale della canzone classica napoletana, in un repertorio senza tempo. "È un appuntamento atteso con ansia, per immergersi nella bellezza di Amalfi – sottolinea il sindaco Daniele Milano – Si inserisce nella nostra ampia progettualità turistica di VisitAmalfi, lasciandosi sorprendere dai suoi angoli più nascosti, dalla sua cultura e vivere un’esperienza unica, slow, per recuperare il contatto diretto con la natura e il territorio in tutte le sue potenzialità. Per vivere emozioni indimenticabili che resteranno impresse per sempre e rendere Amalfi ancora più affascinante, smart e suggestiva". "Si apre una settimana di grandi eventi per Amalfi Summer Fest 2023 – insiste la delegata alla Cultura e agli Eventi, Enza Cobalto – Il Concerto al Tramonto è un grande cult della Costa d’Amalfi, che intende recuperare la tradizione della grande canzone napoletana, amata in tutto il mondo, affinchè non vada dispersa. Ci saranno grandi classici del patrimonio artistico della musica napoletana, amata in tutto il mondo ed apprezzata dal nostro pubblico internazionale. Spazio anche al recupero della memoria identitaria e antropologica attraverso il repertorio popolare ed etno folk. Le frazioni più alte offrono meravigliosi balconi su Amalfi in uno spettacolo unico: un’occasione da non perdere, come sempre ad ingresso libero".Promenade a Sud è un viaggio carico di speranze attraverso la tradizione musicale del sud, attraverso le antiche e magiche melodie delle villanelle, le moresche e i cunti popolari dai ritmi coinvolgenti del nostro patrimonio musicale campano, di tutto il Sud Italia e di tutto il bacino mediterraneo. In questo percorso musicale non può certo mancare una finestra dedicata alla grande canzone classica napoletana, dall’arte dei posteggiatori del Novecento fino ad arrivare agli autori contemporanei come De Simone, Bennato e Faiello. Un concerto che attinge sia dal vasto mondo popolare che da quello colto, delicato ed elegante. L’uso di strumenti classici, come il flauto, e di quelli della tradizione, come la chitarra battente e la ciaramella, rievoca e cita gli ancestrali suoni senza tempo che da sempre sono espressione del nostro essere più profondo. Con Matteo Mauriello, voci e tamburi; Marianita Carfora, voce; Sossio Arciprete, chitarre; Vincenzo Laudiero, flauti; Fulvio Gombos, basso; Gianluca Mercurio, percussioni; Sergio Sivori voce recitante.