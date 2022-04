Musica per la pace: a Vallo della Lucania, concerto per l'Ucraina

Lunedi 25 aprile, con inizio alle ore 20,30, concerto gratuito al teatro Leo De Berardinis di Vallo della Lucania con Carmine Padula Ensemble. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale che, dopo la rete sinergica creata con le associazioni di volontariato per la raccolta di beni di prima necessità, manifesta vicinanza e sostegno alla comunità ucraina con una serata di musica. Il concerto del 25 aprile vuole essere infatti occasione di impegno, ricerca della pace e raccolta fondi.

Il programma

Protagonista della serata sarà il giovanissimo pianista, compositore e direttore d'orchestra Carmine Padula con la sua Ensemble. Dopo l'uscita del suo primo album Orizzonti, inizia la sua collaborazione con il regista Giacomo Campiotti per il quale compone le colonne sonore delle fiction Rai Ognuno è perfetto, L'Amore vince tutto, La Sposa. Acclamato da stampa e critica come il successore del grande Ennio Morricone, Padula è amato da migliaia di persone in tutto il mondo che lo seguono costantemente nei suoi concerti sempre affollati. Premiato anche dal Senato della Repubblica lo scorso 8 dicembre: il più giovane dei prestigiosi premiati. Lo spettacolo dal titolo Suoni del Sud sarà presentato da Carmela Santi e vedrà inoltre in apertura la presenza di Angelo Loia. Direttore artistico Lillo De Marco.