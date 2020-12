Teatro Verdi, appuntamento con il concerto per violino ed orchestra

Si terrà venerdì 11 alle ore 20, il concerto per violino ed orchestra con Jacopo Sipari di Pescasseroli e il Direttore Salvatore Quaranta al violino, nonchè l'Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. Gli spettacoli saranno visibili liberamente e gratuitamente on line sui seguenti canali tanto in diretta quanto registrati, sui canali del Teatro Verdi Salerno, nei giorni successivi.

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n. 3 in sol maggiore K216

1.Allegro

2.Adagio

3. Rondò.Allegro

Sinfonia n. 40 in sol minore K550

1.Molto allegro

2.Andante

3.Minuetto e trio. Allegretto

4.Allegro assai



JACOPO SIPARI DI PESCASSEROLI

A Gennaio 2020 vince il premio Premio speciale Golden Opera degli Oscar della lirica attribuitogli dalla Confederazione Lirica dei Teatri d’Opera italiani come uno dei più promettenti giovani direttori d’orchestra. Già direttore principale ospite della Fondazione Festival Pucciniano, è direttore artistico del Festival “OPERAVIVA” in Azerbaijan, del Festival Internazionale “Sacrum” in Vaticano, di Tagliacozzo Festival.

E’ invitato a dirigere prestigiose orchestre quali (in Italia) Orchestra Regionale della Toscana (ORT), Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra Filarmonica del Teatro di Verdi di Salerno, Orchestra Filarmonica Pucciniana di Torre del Lago, Orchestra Sinfonica Abruzzese (ISA), i Solisti del Reale Teatro di San Carlo di Napoli, (all’estero) Israel Symphony Orchestra, Qatar Philharmonic Orchestra (QPO), Orchestra del Teatro Nazionale di Belgrado, Orchestra di Stato del Messico, Orchestra di Stato di Istanbul, Orchestra dell’Opera di Tbilisi – Georgia, Orchestra dell’Opera di Lettonia, Orchestra dell’Opera di Tirana – Albania, Orchestra del Teatro dell’Opera di Bucarest. Ha collaborato con C. Bartoli, A. Pirozzi, D. Theodossiou, A. Gheorghiu, R. Scandiuzzi, M. Palazzi, A. M. Chiuri, D. d’Annunzio Lombardi, F. Cedolins, L. Ganci, A. Gazale, e con I. Grubert, M. Campanella, S. Milenkovich, A. Quarta. Ha diretto e inciso per Radio e Televisione Italiane ed Europee.

Turandot da lui diretta al Gran Teatro Puccini è stata prodotta da PARAMAX FILM.

Latinista, è inoltre Avvocato del Foro di Roma e il più giovane avvocato del Tribunale Apostolico della Rota Romana in Vaticano.

SALVATORE QUARANTA

Inizia gli studi a Salerno sotto la guida del maestro D'Andria, li prosegue con il M. Felice Cusano al conservatorio G.Verdi di Milano dove ottiene il diploma. Nel 2002 ottiene il diploma superiore al conservatorio Von Amsterdam con l'insegnante Keiko Wataya. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali tra i più importanti: Vittorio Veneto, Lorenzo Perosi, Clara Schumann, Postacchini. Collabora in qualità di primo violino con la Filarmonica della Scala, l'orchestra Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro del Maggio Fiorentino, Palau Les artes di Valencia e con i Cameristi della Scala sia come solista che come primo violino.

