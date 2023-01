"Siamo uguali nelle diversità": seconda edizione della premiazione del concorso alla Provincia

Giovedì 26 gennaio prossimo a partire dalle ore 17, a Salerno presso il Salone Bottiglieri del Palazzo della Provincia, vi sarà la Cerimonia di Premiazione della Seconda Edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e poesia “Siamo uguali nella diversità” promosso e organizzato da Centro Studi di Ricerche Economiche e Sociali Mondi Sostenibili. Il tema del Concorso si ispira all’obiettivo 10 dell’Agenda 2030 in base al quale, nonostante le diversità, si possono vivere le stesse emozioni: le paure, l’insicurezza, la fatica nell’accettazione di sé, la voglia di farcela, la capacità di sorridere, il desiderio di amare.

L'iniziativa

Anche questo anno le sezioni a concorso sono due: Racconto inedito breve in lingua italiana, Poesia inedita in lingua italiana. Una Giuria formata da intellettuali ed esperti di sviluppo sostenibile ha valutato gli elaborati ammessi e ha premiato, a suo insindacabile giudizio, i migliori tre classificati per ciascuna sezione messa a Concorso e le menzioni speciali relative sempre alle due sezioni. Ai bambini e ai ragazzi in età scolare è stata assegnata la menzione speciale “Civica-mente per un mondo a colori” dove, tra l’altro, si cita la partecipazione attiva e consapevole allo sviluppo sostenibile.

Alla manifestazione di chiusura, moderata da Giovanni Moccia (presidente dell’associazione), interverranno anzitutto per i saluti: Francesco Morra (sindaco di Pellezzano e consigliere delegato alla Cultura della Provincia di Salerno) e Monsignor Michele Alfano (presidente onorario dell’associazione). Gli interventi tecnici saranno affidati al professore Carlo Montinaro (preside dell’Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana), al dottore Giuseppe Sottile (responsabile Area Sud di Banca Etica), al professore Giovanni De Feo (docente di Ecologia Industriale presso l’Università di Salerno ma anche presidente di Giuria) e alla dottoressa Leonarda Scrocco (presidente di Confassociazioni Campania e di Ucid-Sezione Cava de’Tirreni-Costa d’Amalfi). A Giovanni De Feo, coadiuvato dagli altri membri della Giuria (dottoressa Maria Rosaria Meo, professoressa Angelina Sessa, ingegnere Vincenzo Leone e dottore Giovanni Moccia), il compito di presentare il lavoro della stessa e proclamare i vari vincitori e i destinatari delle menzioni previste.

La struttura organizzativa del Centro Studi, oltre a Moccia e Alfano, si completa con l'Ing. Vincenzo Leone, socio fondatore e Vice Presidente, con la professoressa Angelina Sessa, socia fondatrice, responsabile cultura della stessa ma anche curatrice organizzativa del Concorso e con il dottore Vincenzo Bisogno, responsabile grafica e comunicazione, coadiuvato per la parte di elaborazione dei video da Antonio Moccia. Appuntamento dunque a giovedì 26 gennaio a partire dalle ore 17 presso il Salone Bottiglieri del Palazzo della Provincia di Salerno e in diretta streaming sul canale Youtube e la pagina Facebook di Radio Ponte Regeneration, media partner dell’evento.L'evento è realizzato in partnership con l’Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana e con il patrocinio morale del Comune di Pellezzano e della Provincia di Salerno.