Battipaglia: domenica la finale 8° Concorso organistico internazionale

Si svolgerà domenica 14 maggio (ore 20, ingresso libero), alle tastiere del pregiato organo Ghilardi della chiesa di Santa Maria della Speranza, a Battipaglia, la finale dell’ottava edizione del Concorso organistico internazionale “Premio Elvira Di Renna”. La rinomata competizione musicale, che ha visto la partecipazione di organisti di diverse nazionalità, si concluderà con l’esibizione dei finalisti e la premiazione dei vincitori. A valutare le esecuzioni sarà la prestigiosa commissione giudicatrice composta dai maestri Emanuele Cardi, Maurizio Croci, Federico Del Sordo e Manuel Tomadin. In palio un montepremi complessivo di 4200 euro. Il primo classificato si aggiudicherà duemila euro e tre concerti-premio, offerti dalla Fondazione organistica Elvira Di Renna di Pontecagnano Faiano, dal Centro di musica antica Pietà de' Turchini di Napoli e dall’Associazione musicale Anna Jervolino di Caserta. Al secondo classificato sarà attribuito il premio di 1200 euro e al terzo quello di 500 euro. Anche gli spettatori della serata finale potranno esprimere le loro preferenze, in base alle quali sarà assegnato il premio del pubblico (500 euro). Indetto dalla Fondazione organistica “Elvira Di Renna” presieduta dall’ingegnere Crescenzo Pagano, il concorso è stato realizzato in collaborazione con la chiesa di Santa Maria della Speranza di Battipaglia. La manifestazione, che nelle precedenti edizioni si è svolta nella chiesa di San Benedetto a Pontecagnano Faiano, da quest’anno è diventata itinerante per valorizzare il patrimonio organistico campano.