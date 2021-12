Natale è nell'aria, magie per bambini a Campagna: tanta curiosità per il convento incantato

La cooperativa sociale Civitas Campaniae, presieduta da Christian Plaitano, ospiterà grandi e piccini alla prima edizione del “Convento Incantato”, sabato prossimo 4 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 22:00 a Campagna, nel Convento dei Cappuccini in Piazza D’Armi.

Il programma

L’evento, ad ingresso gratuito, è realizzato col patrocinio di Confcoooperative - Comitato territoriale di Salerno, e grazie alla sana cooperazione delle realtà più dinamiche del territorio che, ciascuna per la sua parte, hanno contribuito all’organizzazione di uno “spazio natalizio” di socializzazione e di condivisione, ricco di contenuti, di attività e di sorprese. Il Convento dei Cappuccini, concesso gratuitamente dal Comune di Campagna, per l’occasione, si trasformerà nel “Convento Incantato”, grazie alla illuminazione artistica a cura della società Colpo di Scena. Dalle ore 16:00 alle ore 20:00, i più piccoli potranno ascoltare i “Racconti sotto l’Albero” con Marialaura D’Ambrosio dell’Associazione “O.P.E.R.A.R.E.”, partecipare ai giochi sportivi di gruppo organizzati dalle ASD Calcio Campagna e Virtus Campagna, assistere al Teatro dei Burattini e partecipare ai laboratori dei Fratelli Ferraiolo e scattare fotografie con Babbo Natale. Nel corso dell’evento, alle ore 18:00, Eirene Campagna modererà la presentazione di due pubblicazioni: La prigione di carta di Marco Onnembo, edito da Sperling&Kupfer, e Il fantastico mondo degli ortaggi di Loredana Sigillo, Paola Iovieno, Antonio Mondillo e Gianluca Francese, edito da Frascati Scienze. Il blog territoriale “Il Cittadino” raccoglierà testi per la creazione di una biblioteca comune insieme all’associazione La Ginestra. L’Associazione Scacchistica Campagnese proporrà partite dimostrative e presenterà i corsi disponibili per imparare a giocare a scacchi, mentre l’Associazione Artemide proporrà corsi di fotografia. Faranno da cornice al “Convento Incantato” produzioni agricole di aziende del territorio e ci sarà una “Vetrina dell’Artigianato” con l’esposizione delle realizzazioni di artigiani locali, ma anche dei lavori realizzati dai ragazzi con disabilità del centro Insieme verso il Futuro della Cooperativa Fili d’Erba e “Le antiche tradizioni dei saponi” dell’Associazione Unanimus. E ancora, il Mercatino Vintage e dell’Usato a cura di Campagna Città Aperta e la degustazione di prodotti tipici delle aziende agroalimentari dell’ATS “Mangio Tipico”, progetto a valere sulla misura 16.4.1 del PSR Campania 2014-2020 GAL I Sentieri del Buon Vivere.

Gli altri appuntamenti

Alle ore 20:30, “Concerto Gospel” a cura del gruppo musicale Non solo Gospel. Sarà possibile acquistare prodotti solidali dell’associazione IGNIS e le Stelle di Natale dell’AIL, l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, con un contributo per la ricerca. L’evento è organizzato con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Aquara. Nel rispetto della normativa anticovid-19, l’ingresso sarà consentito solo ai visitatori in possesso di Green pass.