Canti natalizi e street art: "Voci in rete" a Matierno, appuntamento in parrocchia

La rete di preghiera della parrocchia dei Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, in collaborazione con le Ancelle del Sacro Cuore di Santa Caterina Volpicelli, con l'Oratorio La Vigna del Signore e con la cooperativa sociale Galahad accoglieranno grandi e piccini ad una serata canora natalizia il 22 dicembre, alle ore 19.30, presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes di Matierno. Ad aprire l'iniziativa, la presentazione del murales realizzato dai ragazzi del Centro per la Legalità guidati dal writer McNenya, all'anagrafe Stefano Santoro, nell'ambito delle attività della cooperativa Galahad patrocinate dall'assessorato comunale alle Politiche Sociali del Comune di Salerno.

L'invito

"Il cammino sinodale da poco intrapreso in questo Natale ci offre un esempio di collaborazione e di comunione davvero eccezionale: Voci in rete. Più che parlare di Sinodo, intendiamo farlo. Così, ecco la parrocchia, col suo oratorio e i nostri amati angeli/bambini, le Ancelle del Sacro Cuore con la Rete di Preghiera del Papa che si incontra tutto l'anno in comunità per pregare e servire, la cooperativa Galahad supportata dall'amministrazione comunale e con la quale abbiamo un bellissimo rapporto di stima, fiducia e collaborazione, perché limpidamente e appassionatamente dedicati al servizio del quartiere, restano in rete per cantare la bellezza del cammino condiviso e aperto alla speranza!", ha osservato il parroco Don Marco Raimondo. "Ringraziamo il parroco Don Marco Raimondo per la preziosa collaborazione e le Politiche Sociali del Comune di Salerno per la fiducia e il supporto: crediamo, con il cuore, che, partendo da un primo murales artistico, piano piano, tutti i muri di Matierno possano diventare più belli. E, che dopo i muri, l'intero quartiere potrà acquisire un valore aggiunto, da custodire, per ogni cittadino. - incalza la presidente di Galahad, la giornalista Marilia Parente - I ragazzi si sono impegnati in modo straordinario contando su una guida d'eccezione come McNenya che con la street art sta offrendo nuove prospettive alla zona e a chi la vive". L'appuntamento, dunque, è per mercoledì 22 dicembre presso la chiesa di Matierno.