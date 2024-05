Torna la gara podistica più longeva del Cilento: tutto pronto per la 41esima edizione della Corsalonga sangiovannese

Torna la Corsalonga sangiovannese, la gara podistica più longeva del Cilento (e tra le più longeve della Campania) giunta alla sua 41esima edizione. L’appuntamento è per sabato 25 maggio con partenza alle 17 ed arrivo, come di consueto, in via Teodoro Gaza all’Annunziata.

Il pacco gara

La grande novità è che nel pacco i partecipanti alla competizione troveranno solo prodotti biologici cilentani: la Cicola - salume tipico di San Giovanni a Piro- di Macelleria Finamore di San Giovanni a Piro, il miele di Apicoltura Cavalieri a Roccagloriosa, la marmellata della Conserveria Mediterranea di Buonabitacolo, il pane prodotto dal Panificio Sorrentino di San Giovanni a Piro e la frutta fresca di Renato Roberto ed Ortofrutta Laterza.