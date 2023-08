Giovani pianisti suoneranno domenica 20 agosto a Cava de’ Tirreni, nella cappella del Complesso di Santa Maria del Rifugio (ore 20, ingresso libero), per il concerto inaugurale della rassegna “Corsi in Corti”. Protagonisti della manifestazione, che proseguirà per tutto il mese, sono diversi strumentisti di talento, allievi dei Corsi internazionali di perfezionamento musicale organizzati dall’Accademia “Jacopo Napoli” parallelamente al festival “Le Corti dell’Arte” e tenuti da illustri maestri.

Gli appuntamenti

Nel primo appuntamento si esibiranno alcuni pianisti della masterclass di Leonid Margarius, musicista ucraino che dopo un’intensa attività concertistica si è affermato come straordinario didatta di giovani artisti nonché di vincitori delle più prestigiose competizioni internazionali. Altri pianisti allievi di Margarius suoneranno mercoledì 23 nella stessa location e lunedì 28 nel salone del Complesso di San Giovanni (entrambi i concerti alle ore 20). Ancora nella cappella di Santa Maria del Rifugio, martedì 22 agosto sarà la volta dei violinisti della masterclass di Marco Fiorini (ore 18), già primo violino solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondatore e componente del Quartetto di Roma, mentre sabato 26 i riflettori saranno puntati sui chitarristi della masterclass di Marco Caiazza (ore 20), pluripremiato concertista e compositore, tra l’altro insignito della “Chitarra d’oro per la Didattica”.

Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero.