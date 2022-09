Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dal 23 al 25 settembre

Primo weekend d'autunno ricco di eventi. Per gli amanti del teatro appuntamento con la prima al Teatro Arbostella. Per gli appassionati di musica da non perdere il live di Michele Zarrillo. A Capaccio Paestum, invece, ritorna l'attesissimo Festival Internazionale delle Mongolfiere