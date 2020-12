“Cosa Mi Manca?”: ecco il secondo singolo dei "Puzzle"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Lunedì 7 dicembre si tornerà a parlare di Puzzle con il nuovo singolo “Cosa Mi Manca?” su tutte le piattaforme digitali. Dopo il successo del primo singolo “Per Non Affogare” e dopo aver scalato la classifica indie nazionale arrivando ad ottime posizioni, il duo ebolitano, Raffaele e Andrea Scocozza, continua a creare e a tener compagnia i propri followers con cover e fumetti per strappare un sorrisi. Non manca, però, la voglia di introdurre qualcosa di nuovo scrivendo nuova musica e lanciando messaggi positivi e incoraggianti in quello che è un periodo grigio per il mondo. Si parla, ormai, solo di coronavirus ma quali sono, ancora, i mali della società? L’indifferenza, il negazionismo, l’egoismo sono i punti di partenza di conseguenze importanti che non possono passare inosservate. Tra queste l’inquinamento. Tema del nuovo singolo dei Puzzle è l’inquinamento. L’aria, il mare, la terra, i Puzzle raccontano realtà che soffrono per colpa di chi prova indifferenza. “È sempre più semplice scaricare le colpe ed ancora più difficile realizzare che dietro ad un sorriso, al di là di una manciata di monete d’oro, sotto terra dove crescono radici di storia, c’è inquinamento – affermano Raffaele e Andrea - Che sia atmosferico, che sia marino, che sia umano, poco importa. È su queste dodici lettere che dobbiamo lavorare e declinarle nella nostra vita.” Dario, Mario e Gianni sono i protagonisti della canzone “Cosa mi manca?”. Uno specchio della realtà che ci circonda, delle tante orecchie che ascoltano queste note e dei migliaia di occhi che leggono titoli di giornali che evidenziano i mali della società. “Cosa mi manca?” è un grido della coscienza di ognuno di noi, pronto ad uscire e a fare qualcosa. Mettersi in discussione può essere una soluzione, ma capire noi stessi ne è un’altra. Chi è pronto a farlo? Chi è pronto a pulire il proprio cuore, chi è capace di sporcarsi le mani per aiutare e sistemare un mondo ormai sotto sopra. Ogni singola persona dell’universo è responsabile non solo di se stessa, ma dell’intera terra. Se aiuta l’altro, aiuta se stesso. Un “passa il favore” senza sosta, un loop senza fine. “Cosa mi manca?” o meglio dire “Cosa ci manca?”. La volontà. Una delle novità proposte dai Puzzle è la collaborazione con il rapper Kanu Ali che ha reso il nuovo singolo unico nel suo genere. "Amiamo ogni tipo di musica - continua Raffaele, la voce dei Puzzle - E introdurre una parte rap nel nostro brano ci ha permesso di apprezzare questo genere musicale ancora di più.

“Cosa Mi Manca?” testo e musica di Raffaele e Andrea Scocozza, prodotto da Spc sound di Silvio Pacicca e Lino Management Berlin di Lino Sansone, arrangiata da Mattia D’amato della B&D Records, sarà presente su tutte le piattaforme digitali a partire da lunedì 7 dicembre.