E' stata rinviata l'edizione 2021 del premio Pinella Bisogno

Dedicato alla memoria di una donna che ha rappresentato tanto per la città di Cava de’Tirreni e per tutto il territorio campano

Il giorno 2 febbraio, come avviene ormai da due anni, ci sarebbe stato il conferimento del “terzo premio Pinella Bisogno”, dedicato alla memoria di una donna che ha rappresentato tanto per la città di Cava de’Tirreni e per tutto il territorio campano. Il premio è rivolto a una persona o un’associazione che abbiano lavorato sui temi dell’archeologia o dell’accoglienza e solidarietà, due temi molto cari a Pinella Bisogno, la quale è stata responsabile dell’area archeologica di Velia e direttrice del museo archeologico nazionale della Valle del Sarno.

I dettagli

Ha diretto per oltre dieci anni la Soprintendenza di Benevento e Avellino e a Cava è stata consigliera comunale con delega alle Pari Opportunità nella giunta Gravagnuolo. Quest’anno, a causa del Covid-19, il premio è stato sospeso, nella speranza di poter bandire la terza edizione nel 2022. Ma per ricordare ugualmente Pinella Bisogno, il giorno 2 febbraio, dalla mattina, sul sito www.associazionerossetto.org sarà possibile ascoltare un brano di Schubert, dal titolo “Improvviso op. 142 n. 2”, eseguito dalla giovane pianista Sara Amoresano.