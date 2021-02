Cena di San Valentino in delivery: don Tullio cucina per gli innamorati

La cucina don Tullio, a Salerno, organizza la cena di San Valentino in delivery. Cheescake di salmone oppure insalatina di polpo e patate ma anche il tagliere degli innamorati sono le opzioni per l'antipasto. La scelta dei primi piatti: ravioli agli scampi al profumo di agrumi, ravioli caprese con ricotta e mozzarella saltati con datterino e maggiorana. I secondi a scelta tra orata in crosta di patate e arrosto di maiale al vino rosso. Per dessert, la tartellata di Venere.

Info utili

E' necessario per ordinare entro le ore 10 del 13 febbraio attraverso il sito internet www.cucinadontullio.com oppure telefonando (possibile anche un messaggio whatsapp) al numero telefonico 3515315005.