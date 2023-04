Alla Fornace il pittore Roberto Bellucci incontra la scrittrice Antonella Casaburi

Alla Fornace di Agropoli il pittore Roberto Bellucci incontra la scrittrice Antonella Casaburi. L'appuntamento è per domenica 30 aprile, alle ore 17.30.

L'incontro

Il pittore Roberto Bellucci dialogherà con la scrittrice Antonella Casaburi all’insegna della pluricomunicazione. Nell’ultima conclusiva serata dell’evento “Incontri tra arte, cultura e solidarietà”, in un originale format visivo – letterario, il pittore Roberto Bellucci e la scrittrice Antonella Casaburi daranno vita alla narrazione di un libro sintetizzato in un’immagine, dimostrando come sia possibile, in un comune contesto emotivo, creare il connubio tra arte visiva e arte letteraria. Verranno infatti presentati insieme il libro “Mirari” di Antonella Casaburi e il dipinto “Mirari” del pittore Roberto Bellucci, in un dialogo tra le arti che vedrà protagonisti attivi quanti parteciperanno all’incontro.