La presentazione del volume "Amalfi e la Sicilia nel Medioevo"

Sarà presentato venerdì 2 dicembre alle 17, presso la biblioteca comunale di Amalfi, il volume "Amalfi e la Sicilia nel Medioevo. Uomini, commerci, culture" (Atti del Convegno – Amalfi, 13-14 dicembre 2019). A partecipare all'evento Francesco Paolo Tocco (Università di Messina), Giuseppe Mandalà (Università di Milano "La Statale"), Giuseppe Gargano (Centro di Cultura e Storia Amalfitana) e Giovanni Camelia (Direttore del Comitato Scientifico del Centro di Cultura e Storia Amalfitana).

Il volume

Con questo volume il Centro di Cultura e Storia Amalfitana approfondisce un percorso di ricerca le cui scaturigini possono rinvenirsi in alcune delle relazioni del convegno "Interscambi socio-culturali ed economici fra le città marinare d’Italia e l’Occidente dagli osservatori mediterranei", svoltosi presso la sede del Centro nel giugno del 2011. Un percorso ulteriormente ripreso, e questa volta approfondito più puntualmente da alcuni contributi, con il convegno "La conquista e l’insediamento dei Normanni e le città del Mezzogiorno italiano", svoltosi nel novembre del 2017. Questo nuovo ambito di ricerca si è definitivamente concretizzato nel dicembre del 2017 attorno alla tematica del rapporto tra Amalfi e le aree geografiche circostanti di quello spazio che per un secolo e mezzo ha costituito il Regno di Sicilia, poi scisso nei due regni omonimi che si sarebbero ricongiunti agli albori dell’Ottocento per poi divenire nel contesto postunitario il cosiddetto Mezzogiorno d’Italia.