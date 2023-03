Anteprima di "Ami Cetara" con Guido Catalano

Partenza in anticipo per la nuova stagione di Ami Cetara. Giovedì 16 marzo, dalle 20, Guido Catalano farà tappa alla Torre Vicereale di Cetara, location-sentinella delle attività culturali del paese. Lo scrittore, poeta e interprete è uno dei personaggi più amati, ormai, non solo dal web. Il suo podcast estivo Amare male, prodotto da Chora Media ha registrato un grande successo, che ha indotto l’artista torinese a rimettere in programma un nuovo libro e l’omonimo tour, prodotto da Via Audio Eventi.

L'evento

In libreria dal 28 febbraio Smettere di fumare baciando (Rizzoli, 2023), l’ultima fatica letteraria di Guido Catalano, segna il ritorno dell’autore alla poesia dopo la bellezza di sei lunghi anni. Ad accompagnarne l’uscita, dallo scorso 8 marzo è partito lo Smettere di fumare baciando live tour che, tra sold out in prevendita e nuove date annunciate, vedrà la rockstar del verso d’amore declamato esibirsi dal vivo nei club della penisola e oltre confine, con un nuovo show e nuove storie di cui innamorarsi. "Dici che esagero?” - si chiede il poeta - “Può darsi, ma per scoprirlo c’è un modo soltanto: spegnete quella sigaretta, leggete e baciatevi a più non posso”. Ad introdurre la tappa del tour ci sarà uno speciale “aperitivo cetarese” che unisce alle alici un altro prodotto significativo di questa terra, i limoni, ed in particolare quelli provenienti dall’Azienda Agricola Di Crescenzo. A completare il tutto, un assaggio delle specialità del ristorante Cetara Punto e Pasta. Ma le sorprese non finiscono qui, perché in apertura allo spettacolo, l’esibizione inedita del cantautore napoletano Guasto, al secolo Gianmarco Finizio, accompagnato alla chitarra dal Maestro Gianmarco Volpe, ci condurrà per mano nella sua ironica e travolgente Funkyland, un omaggio tutto mediterraneo alle mille terre del funky, un luogo speciale dove poter danzare tra luci e colori. Ingresso su prenotazione.