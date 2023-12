Secondo appuntamento, nella sede di Accademia del Cilento in via Carlo Alberto a Sapri, con i sabati culturali del periodo natalizio a cura della cooperativa presieduta da Cesare Siboni. Il 16 dicembre, a partire dalle ore 18, lo scrittore, autore, narratore di luoghi, walking-coach e guida ambientale Aigae Andrea Perciato presenterà i suoi due libri “Campania zaino in spalla” e “Camminando zaino in spalla attraverso le terre alte

della Campania”.

L'incontro

Sarà l’occasione sia per scoprire 30 percorsi escursionistici in Campania, passeggiate alla scoperta dei territori noti e di quelli sconosciuti, tra emergenze storico-culturali, archeologiche, architettoniche ed urbanistiche che per rimanere coinvolti da un diario di viaggio che racchiude decenni di cammini, paesaggi, borghi ed itinerari per conoscere un’Italia da “gustare” semplicemente a piedi. A dialogare con Perciato sarà l’archeologa e giornalista pubblicista Lucia Cariello.