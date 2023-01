Andrea Roncato a Battipaglia per presentare "Non solo Loris Batacchi"

Incontro pubblico e firmacopie a Battipaglia per Andrea Roncato, che sarà alla Mondadori di via Mazzini venerdì 27 gennaio alle 19 per presentare il suo libro-intervista "Non solo Loris Batacchi". Un libro curato da Antonio Santoriello, in cui Roncato scava nel suo passato tirando fuori aneddoti, ricordi e curiosità sui suoi innumerevoli lavori nel cinema, aprendosi anche a confessioni intime sulla sua sfera privata.

Una lunga carriera

Roncato ha debuttato in televisione con il duo Gigi e Andrea, per poi essere protagonista della fiction Carabinieri. Al cinema sono note le sue interpretazioni in alcuni ‘cinepanettoni’ insieme alla coppia Boldi-De Sica, nei film di Fantozzi, poi nel film di Gabriele Muccino “Ricordati di me” e nelle due commedie “Almeno tu nell'universo” e “Il cuore grande delle ragazze” di Pupi Avati. Di recente ha recitato in film importanti tra cui “Diabolik 2, Ginko all’attacco” dei Manetti Bros. e “Vecchie Canaglie” con Lino Banfi e Alessandro Haber. Il firmacopie sarà accompagnato da un aperitivo.