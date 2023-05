Fuorifestival di Salerno Letteratura, dialogo sulla poesia fra Angelo Petrella e Giorgio Sica

Nuovo appuntamento con i #Fuorifestival di Salerno Letteratura. Venerdì 5 maggio, alle 18.30, presso gli spazi di Libramente Caffè Letterario, si terrà un dialogo sulla poesia con Angelo Petrella e Giorgio Sica.

I protagonisti

Angelo Petrella è nato a Napoli nel 1978. Ha studiato a Roma, Parigi e Siena, dove ha conseguito un dottorato in Letteratura Italiana. Scrittore, sceneggiatore, poeta e traduttore, ha pubblicato otto romanzi (l'ultimo titolo è La notte non esiste, Marsilio 2019), la raccolta di poesie Vogliamo niente e lo vogliamo adesso! (Zona 2016) e lavorato a serie tv quali I Bastardi di Pizzofalcone, Mare fuori e Resta con me. Giorgio Sica insegna Letteratura Comparata e Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea presso l’Università di Salerno. Ha pubblicato tre volumi di poesia: L’altra stanza della voce (Guida, 2010, con prefazione di Dante Maffia); Versi di mare e d’orto (Oèdipus, 2013, con postfazione di Paolo Lagazzi); Breviario per vagabondi (Ladolfi, 2017, con prefazione di Mariano Baino). Ha tradotto Il libro sul nulla, capolavoro del poeta brasiliano Manoel de Barros (Oèdipus, 2014) e, sulla rivista Trivio, un’antologia di Paulo Leminsky. Ha inoltre tradotto per la prima volta in portoghese poesie di Rocco Scotellaro (Forum Italicum, New York, 2016) e Alfonso Gatto (Mosaico, Rio de Janeiro, 2017). Ha pubblicato, inoltre, i volumi di critica letteraria Il vuoto e la bellezza. Da Van Gogh a Rilke: come l’Occidente incontrò il Giappone (Guida, 2012) e Una catena tra Oriente e Occidente. Octavio Paz, la poesia giapponese e il Renga di Parigi (Oèdipus, 2014). È saggista, recensore e traduttore per riviste italiane e internazionali.