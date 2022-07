Antonella Napoli presenta "Più forte della paura": l'omaggio a Luca Attanasio

Indirizzo non disponibile

Si terrà giovedì 14 luglio alle ore 19, presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno, la presentazione del libro dal titolo “Più forte della paura – Storia dell’innocenza spezzata e dell’impegno di un ambasciatore” (edizioni All Around), scritto da Antonella Napoli.

L'incontro

All'evento parterciperà, oltre all'autrice, il Console Onorario della Repubblica Democratica del Congo a Napoli, Angelo Melone. A moderare il dibattito la giornalista Concita De Luca. Lo stesso volume verrà presentato venerdì 15 luglio alle ore 20 nelle Terme Rosapepe di Contursi in presenza del sacerdote Umberto D’Incecco, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Promozione della Cooperazione missionaria per le Chiese, Angela Iannarella (che introdurrà la serata con una breve lettura tratta dal libro) e della giornalista Valentina Risi, che modererà il dibattito.

Il libro

"Più forte della paura" è il racconto delle vite dei bambini di strada, strappati alla loro spensieratezza ed innocenza dalla cruda realtà che li vede spesso impiegati come bambini-soldato. Il libro rappresenta anche un omaggio all'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, amico dell'autrice, ucciso in un agguato il 22 febbraio 2021.