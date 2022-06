Aperi-rareche cambia giorno: cibo, arte e musica in Cilento



Il mercato rurale naturale di Vallo della Lucania cambia giorno. A grande richiesta, infatti, sarà santicipato al venerdì e quindi si terrà il 17 giugno presso black & white, dalle ore 8.30 alle 13.30.

Il programma

Cibo, atte, musica, identità, sostenibilità: questi i temi della manifestazione che è ormai un must in Cilento. Per venire incontro alle esigenze dei nostri affezionati clienti e per salvaguardare l'integrità dei nostri prodotti, RARECHE, per tutta l'estate, cambia giorno.

A partire dal prossimo 17 Giugno e fino al 16 Settembre, il mercato di Rareche non si svolgerà più il Sabato, bensì tutti i VENERDI' dalle 08:30 alle 13:30 sotto il porticato di Piazza Vittorio Emanuele II.