Alla Feltrinelli la presentazione del libro di Majorano "La lega dei falliti"

Si terrà giovedì 20 aprile alle 18, presso la Feltrinelli libri e musica di Salerno, la presentazione del libro del giornalista Bruno Majorano "La lega dei falliti". A dialogare con l'autore Marco Toriello, responsabile della redazione salernitana de "Il Mattino" e la giornalista Rossella Pisaturo.

Il libro

Benvenuti nel magnifico e divertentissimo mondo del calcio dilettantistico, ecco a voi: la Lega dei Falliti!

Qui sono passati quelli forti: Pellè, l’Intruso, il Centauro. Quelli molto forti: il Cucho, Teddy, Skizzo. Quelli scarsi: Baghera, il Demonio, Mr E. Quelli molto scarsi: lo Sportivo, l’Incazzato Sociale. Quelli belli: il Pappone, l’Hombre Muscoloso. Quelli brutti: Felix, Ribery. Quelli molto brutti: Shrek.

L’occasione della vita era dietro l ’angolo e si chiamava Torneo Calciotto: non potevano certo farsela scappare…

Smessi per un attimo i panni del cronista, Bruno Majorano indossa quelli nel narratore e si diverte a raccontare gesta sportive che, probabilmente, non finiranno sulle prime pagine dei quotidiani ma strapperanno più di un sorriso coinvolgendo il lettore in un romanzo di formazione caratterizzato dalla forte componente sportiva.

«Dissacrante e surreale, tenero e concitato, il bellissimo, coinvolgente racconto di Bruno Majorano dice una grande verità: il calcio non è la metafora della vita. Ne è il riassunto» (Maurizio de Giovanni)

«Majorano si inventa una squadra di calciotto che assomiglia alla comitiva d'amici che, tutti, abbiamo avuto al liceo. Leggera, scanzonata e autentica: così è la Lega dei Falliti. Un romanzo che si insinuerà nella vostra libreria come il compagno di banco che vi convinceva a marinare la scuola in una bella mattinata di sole». (Marco Marsullo)