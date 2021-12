Campagna: la passeggiata culturale per le vie del centro storico

Tutto pronto per la passeggiata culturale di domenica 19 dicembre nel centro storico di Campagna. L’appuntamento per una passeggiata culturale nel capoluogo campagnese tra spiritualità, storia, cultura e narrazione è davanti all’ex Palazzo Vescovile, sito al Corso Umberto I, n°101 dove è previsto un primo raduno per poi partire per il prosieguo del percorso didattico. Il Palazzo Vescovile nel 1657 fu la residenza di mons. Juan Caramuel y Lobkowitz.

Domenica 19 dicembre a partire dalle ore 10:30.

Il gruppo dei partecipanti attraverserà diverse strade del centro storico tra cui: Corso Umberto I, Piazza Melchiorre Guerriero, Palazzo Tercasio, Palazzo del Governatore dei Principi di Monaco, Chiesa di Santo Spirito, Palazzo del Seminario, per arrivare alla targa viaria di mons. Juan Caramuel y Lobkowitz collocata, nella toponomastica cittadina, in onore e in memoria di questo grande Vescovo di Campagna, illustre sconosciuto del ‘600.

Il “cicerone” della giornata alla scoperta del poliedrico personaggio sarà Carmine Granito, giornalista impegnato da sempre nella diffusione della memoria e della storia della città di Campagna, Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nonché Cavaliere dell’Ordine dei Grimaldi del Principato di Monaco.

La partecipazione è gratuita, l’evento si terrà all’aperto e nel rispetto delle norme anti-covid. Per ulteriori informazioni e iscrizioni si può contattare la Segreteria UPI APS al numero di telefono e WhatsApp 3476651473 oppure scrivere a: segreteria@upinterculturale.org