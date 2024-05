Cantina & Cultura, chiusura di stagione con Sabrina Sica

Termina il maggio tutto al femminile di Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del nostro territorio.

L'appuntamento

Mercoledì 29 alle 19, ospite della serata-aperitivo sarà Sabrina Sica con il suo Sei una cosa che non so raccontare (Dueinfoedizioni). Quaranta testi scritti in altrettanti giorni di quarantena a cavallo tra i mesi di marzo e aprile, in piena emergenza Covid-19. Storie e racconti dei giorni passati in casa ad aspettare la libertà. Poesie d'amore, ma leggendo in sottotraccia, il protagonista, più che una persona in carne ed ossa, è il suo stesso alter ego, quella parte nascosta di noi che spesso emerge solo nei momenti apparentemente più bui. “Sei una cosa che non so raccontare è il cielo della mia stanza. Quaranta poesie, come i giorni passati ad aspettare. È l’attesa, la paura, il coraggio e la passione – spiega l'autrice - È quello che c’è fuori dalla finestra, nella mia testa. È una raccolta di parole, strumenti semplici e scudo alle mie infinite paure. È un viaggio d’amore, fatto con gli occhi di chi sa ancora vedere e sognare. È esorcizzare il tempo, sigillarlo e renderlo eterno. È anche dolore, tormento, quel desiderio di correre fuori dove tutto ha un altro colore”.

In dialogo con Sabrina Sica ci sarà Barbara Cangiano.