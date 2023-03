Cantina&Cultura, appuntamento con il reading di Guerritore e Speranza

Nuovo appuntamento per Cantina&Cultura, il format di Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) pensato per unire cultura ed eccellenze enogastronomiche del territorio. Cantina Verace, come suggerisce il nome stesso, nasce dal binomio tra due differenti mondi: quello elegante e raffinato dei vini - con una cantina che offre una selezione di oltre 150 etichette - e quello genuino e “verace” della cucina popolare salernitana, curata e rivisitata dallo chef Roberto Accarino proveniente dall’Accademia Niko Romito.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 22 marzo, alle 19, con il doppio reading tra teatro e poesia a cura di Alfonso Tramontano Guerritore e Davide Speranza. Il primo sarà protagonista di “Comandamento# - Partitura per parole e percussioni”: da una storia mai accaduta nel buio delle notti d'estate, il racconto di un canto di amore dolceamaro. Il secondo, invece, regalerà agli ospiti della Cantina un suo inedito in dialogo con una lettura di Moby Dick. Il mese di marzo si chiude, mercoledì 29 alle 19, con la presentazione del libro di Carmine Pinto, “Il brigante e il generale” (Laterza) in dialogo con lo scrittore e psichiatra Corrado De Rosa.