Stefano Giuliano ospite dell'ultimo appuntamento di Cantina&Cultura

Ultimo appuntamento di aprile per Cantina&Cultura, il format di Cantina Verace (via Antonio Maria De Luca 4, Salerno) per unire cultura ed eccellenze enogastronomiche del territorio. L'appuntamento è per mercoledì 26 aprile alle ore 19 con Stefano Giuliano, protagonista del format A tutto jazz, che sarà intervistato dalla giornalista Concita De Luca.

L'appuntamento

Una serata speciale, nel corso della quale l'artista, direttore della Salerno Jazz Orchestra e del premio Salerno Jazz, sarà chiamato a raccontarsi attraverso tre oggetti misteriosi.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 089965161.