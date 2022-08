La poesia protagonista ad "Amalfi d'Autore" con Corrado Calabrò

Appuntamento con la poesia ad "Amalfi d'Autore". Venerdì 26 agosto alle ore 21, in Largo Duca Piccolomini, presenterà il suo libro Corrado Calabrò (giurista e già presidente dell'Agcom dal 2005 al 2012) dal titolo "Quinta dimensione - Poesie scelte 1958-2021".

Il libro

"Un uomo di Stato al servizio della poesia" Calabrò ha ottenuto importanti riconoscimenti dalla critica, che ha giudicato "Quinta dimensione" un’antologia di grande respiro culturale che si presenta come un testamento ideologico e spirituale della sua opera. "La vera originalità del Calabrò" ha scritto Carlo Bo nel 1992, individuando uno dei motivi centrali dell'intera sua opera "Sta nell'essersi staccato dai modelli comuni per inseguire una diversa sperimentazione poetica. Ha cantato non il suo mare, ma piuttosto l'idea di un mare eterno e insondabile".