Cristina Fiorenza ospite di "criticARTando - il giovedì dell'autore"

Cristina Fiorenza ospite della secondaria Medaglie d'Oro di Salerno, in occasione di criticARTando - il giovedì dell'autore. Appuntamento per giovedì 22 dicembre

L'artista

Nata a Napoli e cresciuta tra Napoli e Salerno, Cristina Fiorenza è stata condotta dalla curiosità e dal desiderio di vivere esperienze culturali più stimolanti prima in Olanda, poi in Germania, ed infine a Vienna, dove si è stabilita ed opera da circa vent'anni. L’artista si è poi laureata in Architettura a Napoli, non senza frequenti incursioni presso l'Accademia di Belle Arti, non distante da Palazzo Gravina. Ha poi continuato la sua formazione tra Weimer, sede della storica Scuola di Architettura, Arte e Design del Bauhaus poi trasformata in Università, Berlino ed infine Vienna, dove ha frequentato l'Università per le Arti Applicate, in cui ha approfondito le sue ricerche sulla ceramica e gli smalti.