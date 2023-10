Cantina&Cultura, Diego De Silva protagonista del nuovo appuntamento

Continua Cantina&Cultura, il format pensato da Cantina Verace per unire cultura ed enogastronomia nel solco della valorizzazione del territorio.

Martedì 17 ottobre, alle 19.30, Diego De Silva e Francesco Della Calce dialogheranno sul cinema in Campania. Il cinema in Campania, che partendo da Napoli gira nel resto della Regione, non è una novità. Roberto Rossellini, ad esempio, rese celebre in tempi non sospetti la costiera amalfitana. Realizzando ben 4 titoli, quasi tutti di seguito, tra il 1946 e il 1953. Il più famoso dei quali resta “Viaggio in Italia”. Con l’iconico abbraccio finale nella processione di Maiori. Ai giorni nostri non è cambiato il vento. Anzi. Con l’avvento delle serie tv, ai Premi Oscar presenti già con le loro ultime produzioni (Salvatores, Sorrentino) si aggiungono anche le fiction più popolari del momento. Come “L’amica geniale”, “Mare fuori” e “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”.