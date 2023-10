Torna DiVini Libri: il programma completo della sesta edizione della rassegna letteraria

Orario non disponibile

Quando Dal 25/10/2023 al 20/03/2024 Orario non disponibile

Riparte la Rassegna Letteraria DiVini Libri – Chiacchierata con l’Autore, giunta alla sua 6^ Edizione, evento organizzato dall'associazione Migr-Azioni ETS di Teverola (Ce) presieduta da Michele Docimo, si avvale da quest'anno del Patrocinio della Provincia di Salerno e della Regione Campania. Riconfermata la location, la splendida sala affrescata del Comune di Vietri sul Mare, e non poteva essere altrimenti, dichiarano Raffaele Agresti, giornalista e ideatore del format DiVini Libri Chiacchierata con l'Autore, e Francesco Grillo, giornalista freelance e blogger, co-organizzatore dell'evento, “visto il grande impegno del Sindaco Giovanni De Simone, e della sua amministrazione, a credere nella cultura come volano turistico del territorio”.

Ad aprire la kermesse sarà Andrea Di Consoli con il suo “Diario dello smarrimento”, il prossimo 25 ottobre.

Anche quest'anno DiVini Libri - Chiacchierata con l'Autore si sviluppa attraverso appuntamenti a cadenza mensile, con start previsto nel mese di ottobre 2023 e chiusura nel mese di marzo 2024, in concomitanza con l’invito di scrittori di spessore internazionale quali: Andrea Di Consoli, Toni Capuozzo, Vito Bruschini, Fortunato Calvino, Anna Foa, Luciana Esposito e Gabriella Genisi. Il Premio alla Carriera, realizzato, anche quest'anno dal maestro ceramista vietrese Francesco Raimondi, sarà assegnato a un’eccellenza della letteratura italiana, qual'è la scrittrice Anna Foa. Altra novità dell’evento è la collaborazione con l'associazione culturale Joseph Beuys ed oltre, presieduta da Maria Grazia Salpietro.

Obiettivi dell’evento, come spiega Raffaele Agresti, sono la divulgazione della cultura, in una finestra temporale estesa, così da fornire alla cittadinanza e ai turisti alternative di intrattenimento longeve e di spessore; la promozione del territorio, sia attraverso la partecipazione di aziende vinicole campane, che il coinvolgimento della Pro Loco Vietri sul Mare, presieduta da Cosmo Di Mauro, e dell'Associazione Strutture ExtraAlberghiere “Vivere Vietri sul Mare”, presieduta da Vittoria Memoli, i quali potranno preparare un’offerta turistica culturale trasversale, e favorire in questo modo un’economia interna, attraverso la fruizione di strutture ricettive e di ristorazione del territorio,.