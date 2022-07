"Condominio, addio!" di Enrica Bonaccorti apre "Amalfi d'Autore"

Sarà Enrica Bonaccorti, con il suo romanzo “Condominio, addio!” (Baldini+Castoldi), ad aprire “Amalfi d’Autore. Incontri letterari”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Amalfi, in collaborazione con Delia Agenzia Letteraria.

L'incontro

Appuntamento per domenica 24 luglio, alle ore 21.00, in Largo Duca Piccolomini. Enrica Bonaccorti, grande signora della tv italiana e conduttrice radiofonica di successo, racconterà la sua ultima fatica letteraria, un romanzo delizioso e imprevedibile in cui, tra attacchi di “fantasticheria”, incontri dettati dal destino e scoperte disarmanti, l’im-perturbabile Cico, misantropo dal cuore d’oro, sembra disposto a cambiare non solo l’indirizzo di casa. “Apriamo un nuovo segmento artistico nell’ampio cartellone culturale di Amalfi Summer Fest - afferma il sindaco Daniele Milano - La lettura è uno strumento di crescita e di libertà. La creatività va alimentata ed è ciò che stiamo provando a realizzare con il nostro programma di eventi". La rassegna proseguirà venerdì 5 agosto, alle ore 21.00, in Largo Duca Piccolomini - Amalfi, con Domenico De Masi, autore de “La felicità negata” (Einaudi).