Cantina&Cultura, Ersilia Gillio protagonista del nuovo appuntamento

Mercoledì 22 maggio alle 19 toccherà ad Ersilia Gillio parlare, in dialogo con Barbara Cangiano, del suo Ho scelto la felicità (Copyrigthed Material). E se la vita desse una seconda possibilità? Elisa è un’adolescente di diciassette anni obesa, scialba, sciatta e occhialuta. Vittima di bullismo da parte dei suoi compagni di scuola, sopporta, ingoiando dolore e cioccolata. Ma poi tutto cambia. La sera del 20 marzo, Elisa scopre di essere l'oggetto di una perversa scommessa organizzata da Marco, il compagno per il quale ha una “cotta”. E allora scappa dalla scuola, dalla sua città e dalla sua vita scialba. "Addio Elisa, benvenuta Elisa". Cambia o pensa di cambiare ogni cosa di sè ma siccome la realtà sa essere decisamente più fantasiosa della stessa fantasia, il 20 marzo di 10 anni dopo Elisa si trova faccia a faccia con il suo passato e si ritrova come cliente Marco, che non la riconosce e comincia a flirtare con lei. Tra colpi di scena, cibi esotici e divertenti scambi di battute, tra i due nasce una storia, ma Elisa che non mai abbandonato il dolore che l'accompagna dall'adolescenza, non riesce a confessare a Marco di essere la compagna “cicciona”. E allora, temendo di soffrire ancora, cerca di tenere Marco lontano dalla sua vita quotidiana. Poi una sera, una rimpatriata tra compagni…