Ritorna la Festa del Libro a Cetara: ecco tutti gli appuntamenti

Tre giorni dedicati alla cultura a Cetara con la Festa del Libro in Mediterraneo, rassegna giunta alla sedicesima edizione. Dal 13 al 15 luglio appuntamento sul palco allestito nella piazza della Torre Vicereale per il salotto letterario di ..incostieraamalfitana.it, per la direzione artistica e organizzativa di Alfonso Bottone, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco Cetara.

Il programma

Si parte mercoledì 13 luglio alle ore 20 con due incontri d'autore: "Amalfi anni '50 e '60. Alfonso Fusco, fotografo" a cura di Claudia Bonasi (Puracultura); "Le invenzioni della cucina amalfitana '50 e '60" con Gabriele Cavaliere. Giovedì 14 sono ben tre gli incontri d'autore, sempre a partire dalle ore 20: "Cronache dal mondo dell'arte I: Storie curiose di artisti e dintorni"

(Albeggi) di Antonio Capitano; Premio speciale "Seriptura" ad Antonio Capitano; Presentazione monografia "Pier Francesco Mastroberti" a cura di Jolanda Carrella (Najade). Venerdì 15 serata di premiazione con la consegna del premio speciale "Megaris" ad Elisa Caponetti (autrice di "Vittime di violenza: storie di ordinaria quotidianità" edito da Albatros) e del premio costadamalfilibri e sezioni "dal Giallo al Noir" e "'in Antologia" in collaborazione con Daedalus maioliche d'Arte, Associazione Porto delle Nebbie, Ida Mainenti, Azienda Agricola Cuone Cuone. A chiudere il cerchio il premio in Pace Intersos.