Torna il Festival delle Colline Mediterranee: il programma completo

Si avvicina la quinta edizione del Festival delle Colline Mediterranee, evento culturale che si terrà presso la suggestiva location della Tenuta dei Normanni, situata a Giovi Bottiglieri, Salerno. L'evento, sotto la direzione artistica e la conduzione di Eduardo Scotti, è patrocinato dalla Regione Campania e da numerosi enti locali e associazioni culturali.

Programma

17 luglio, ore 20.30 - Talk: "Da Tangentopoli alla lotta alle mafie" Il festival si aprirà con un talk dedicato ai temi della legalità e della giustizia. L'incontro vedrà protagonista il procuratore Nicola Gratteri, noto per il suo impegno nella lotta contro la criminalità organizzata.

19 luglio, ore 20.30 - Concerto: "Fabrizio De André o... 'La cattiva strada'" La serata sarà animata dal concerto di Manu Squillante, accompagnato dal gruppo Martucci's Friends, che omaggeranno la musica del celebre cantautore Fabrizio De André.

21 luglio, ore 20.30 - Concerto: "Magical Mystery Story - The Beatles Live Again" Un tributo ai leggendari Beatles con la performance del gruppo The Beatbox, presentati dal noto conduttore Carlo Massarini. Una serata che promette di far rivivere le emozioni della musica dei Fab Four.

22 luglio, ore 20.30 - Incontro: "In piedi costruttori di pace" Un dialogo sulla pace e la solidarietà con il Cardinale Matteo Maria Zuppi, inviato del Papa nei luoghi di guerra, che condividerà le sue esperienze e riflessioni su questi temi cruciali.

25 luglio, ore 20.30 - Concerto: "Una tromba da Oscar" Nello Salza, maestro della tromba, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le colonne sonore più celebri di Ennio Morricone, regalando una serata di grande musica cinematografica.

2 agosto, ore 20.30 - Festa dell’Estate 2024: "Power Mix RDS" La chiusura del festival sarà affidata ai Dee-Jays di Radio RDS, Claudio Guerrini e Ricky Battini, con la partecipazione della speaker Melania Agrimano. Un evento all'insegna del divertimento e della musica.