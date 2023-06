Arriva a Torraca, 23, 24 e 25 giugno, “Dalla montagna al mare”, il festival di arti ed ecologia per bambini che esplora i paesaggi del Cilento e gioca con l'immaginazione attraverso camminate, laboratori, suoni, proiezioni e una grande opera d'arte collettiva.

Il programma

Numerose le attività previste:

- laboratori sonori e musicali, soundwalk e performance sonore guidati da Francesco Magaldi - musicista, tecnico del suono (BAM!) e Massimo Ferrara - ingegnere del suono (BAM!);



- cinema con le proiezioni dei film-documentari "Cervati, il respiro di un Monte" regia di Mariano Peluso - documentarista e studente di Ecobiologia, e "MigrAndata Cervati" regia di Giuseppe Jepis Rivello - artigiano e narratore (Jepis Bottega), i cui protagonisti sono naturalisti, montanari, ricercatori, ornitologi, uccelli migratori e forme elusive di vita che popolano la montagna e che restituiscono il racconto degli ecosistemi e delle relazioni di convivenza ed equilibrio tra flora, fauna e umani. Le proiezioni sono intervallate e seguite da dialoghi con i registi e con lo zoologo e guida naturalistica Arnaldo Iudici (Ardea APS);



- camminata in paese, in cui si alterneranno interventi di guide, studiosi, naturalisti ed artisti che permetteranno ai bambini di esplorare il paesaggio montano attraverso discipline diverse e sguardi intrecciati: con Settimio Rienzo - (Cammino di San Nilo) progettista culturale, Vincenzo Vaiano - appassionato di storia locale, Vincenzo Bevilacqua - dottore magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie, Sergio Massimilla e Giamberto Noviello - (Associazione Golfo Trek), appunti scientifici a cura dello zoologo e guida naturalistica Arnaldo Iudici - Ardea APS, appunti artistici a cura dell’artista Elena Campa;



- laboratori artistici di progettazione, costruzione e applicazione di timbri, stencil e pattern collettivi su grandi tessuti, guidati dall’artista Elena Campa;



- navigata in barche elettriche ad energia solare (SeaX - Mario Cafiero) con guide marine, suoni e immersioni: Domenico Ciorciaro (Univ. Napoli Parthenope), ecologo marino;



- co-creazione di un’opera d’arte collettiva in piazza, come momento finale del festival a cui tutti, bambini ed adulti, potranno partecipare e contribuire, seguito da un banchetto per degustare insieme freselle, prodotti e frutta di stagione, con la Pro Loco di Torraca.