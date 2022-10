Ritorna "Autunno Einaudi": Flavia Amabile apre la rassegna letteraria

"Donnedarte". Questo il titolo della seconda edizione di Autunno Einaudi, rassegna letteraria organizzata dalla Fondazione Picentia in collaborazione con la casa editrice Einaudi al via il prossimo 7 ottobre presso la sede della Fondazione Picentia in via Lucania a Pontecagnano Faiano. Due gli incontri in programma, entrambi incentrati su romanzi che hanno come protagoniste donne che, attraverso l'arte, hanno combattuto in modi e tempi diversi per rivendicare ed affermare il loro spazio nella società.

L'evento

Ad aprire le danze, venerdì 7 ottobre alle ore 19, sarà la scrittrice Flavia Amabile, che presenterà "Elvira", libro che racconta la storia vera della salernitana Elvira Notari, prima regista cinematografica d'Italia e una delle prime della storia del cinema mondiale. "Elvira" è infatti la storia vera di una donna che ha sfidato la propria epoca, di un'eroina sfrontata e volitiva che ha inseguito con la tenacia della pioniera una passione: fare il cinema. Protagonista del secondo appuntamento sarà invece la scrittrice Anilda Ibrahimi, che il 25 novembre presenterà "Volevo essere Madame Bovary".

La nuova edizione

"Prosegue la collaborazione con la casa editrice Einaudi - spiega il presidente della Fondazione Picentia, Giuseppe Bisogno - nel solco degli ottimi riscontri ricevuti nelle prime edizioni di Autunno e Primavera Einaudi. Nell'edizione 2022 abbiamo voluto raccontare la passione e l'impegno di due donne nel ribellarsi allo status quo ed a rivendicare il loro ruolo. Storie che ci aiutano ad arricchire il dibattito e a stimolare la riflessione su temi sensibili che abbiamo il dovere di divulgare. Un ringraziamento speciale voglio rivolgerlo a Claudio Bartiromo di Einaudi, vero ambasciatore della cultura sul nostro territorio".