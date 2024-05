Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane: ecco i siti visitabili nel salernitano

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Torchiara

Torna la Giornata Nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, un evento annuale giunto alla sua quattordicesima edizione. L'appuntamento è per domenica 26 maggio.

Il programma

Un'opportunità unica per visitare gratuitamente oltre 450 monumenti storici in tutta Italia. Nella provincia di Salerno, due luoghi di notevole interesse storico e culturale apriranno le loro porte: Borgo Riccio (Torchiara) e Torre dei Volpe a Melito (frazione di Prignano Cilento). Per partecipare, è necessario prenotare la visita tramite il sito dell'Associazione Dimore Storiche Italiane.