Tornano le giornate Fai di primavera: ecco tutti i luoghi visitabili in provincia di Salerno

Tornano le Giornate Fai di Primavera anche a Salerno, il 23 e 24 marzo. L'iniziativa, giunta alla trentaduesima edizione, si conferma come uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Un’esclusiva opportunità di scoprire un’Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili, dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi e inediti, che tuttavia ugualmente raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese. Un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato, e prima ancora, raccontato.

Ecco l'elenco dei luoghi interessati a Salerno e provincia:

Palazzo Santa Maria, Camerota

Cattedrale di San Matteo: la Sala S. Lazzaro e la Sala S. Tommaso, Salerno

Museo della Medicina "Roberto Papi", Salerno

Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, Salerno

Museo Diocesano "San Matteo": Cappella Santa Caterina, Salerno

Scuola Media "Giovanni Lanzalone", Salerno

Palazzo Pedace sede FAI, Salerno

Tempio di Pomona: la Scuola Medica Salernitana, Salerno

Piccolo Teatro Porta Catena, ex Chiesa San Giovanni di Dio, Salerno

Badia di Santa Maria di Pattano, Pattano (Vallo della Lucania)

