Partono i "Giovedì culturali": apre Roberta Gabola con "Dentro e fuori la città"

Partiranno giovedì 22 giugno i “Giovedì culturali”, organizzati nell’ambito del progetto Avanti. L’appuntamento è per le ore 19 nella Sala Teatro di Via Bastioni 12.

La presentazione

Giovedì, ci sarà la neo scrittrice salernitana Roberta Gabola con il suo libro "Dentro e fuori la città". Il testo, tratto da una storia "reale”, narra di un’adozione articolata e difficile dove i comportamenti, quelli dei potenziali genitori e quelli dei potenziali figli, permettono al lettore di viaggiare all’interno di questo difficile percorso. In questo cammino gli aspetti psicologici di chi adotta e chi viene adottato sono posti sotto la lente di ingrandimento delle differenze culturali, dell’importanza della famiglia e di un pizzico di coraggio, forse di follia, molto utile nel superare i passaggi difficili. Un racconto con una capacità difficile da trovare in altri libri, una fonte di energia in grado di riuscire a smussare gli angoli e gli spigoli del racconto per ricondurlo ad un "giottesco" cerchio. Alla presentazione, oltre alla scrittrice Roberta Gabola, saranno presenti Umberto Flauto, Vice presidente della Coop Sociale laboratorio dei Pensieri Scomposti co-organizzatrice dell’evento, l’attrice/regista Anna Nisivoccia e il Direttore della Uosm Salerno, Germano Fiore, ideatore del progetto Avanti.