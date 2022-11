Nicla De Rosa apre gli "Incontri di cultura" di Vietri Sul Mare

Cominceranno venerdì 4 novembre gli “Incontri di Cultura” organizzati dall’associazione culturale La Congrega Letteraria, in collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare e la Pro Loco di Vietri sul Mare.

L’edizione 2022

La nona edizione della rassegna letteraria, che si terrà presso l’Oratorio dell’Arciconfraternita di Vietri sul Mare (via S. Giovanni 13), si aprirà venerdì 4 novembre con la Lectio magistralis di Nicla De Rosa intitolata “La medicina del Rinascimento, lo sviluppo degli studi anatomici”.

Il resto del programma