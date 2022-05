Pontecagnano, Isaia Sales chiude la prima edizione di "Primavera Einaudi"

Sarà Isaia Sales a chiudere la prima edizione di Primavera Einaudi, la rassegna letteraria organizzata dalla Fondazione Picentia in collaborazione con la casa editrice Einaudi. Sales, attualmente professore di Storia della Criminalità Organizzata nel Mezzogiorno d'Italia presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, presenterà "La Fontana Rotta" dell'antropologo statunitense Thomas Belmonte, scomparso nel 1995. L'appuntamento è per sabato 21 maggio alle ore 19 presso la sede della Fondazione Picentia, in via Lucania a Pontecagnano Faiano.

Il libro

Il libro è il racconto dell'indagine compiuta nella primavera del 1974, quando il 28enne Thomas Belmonte decide di trasferirsi in un basso napoletano per indagare la vita nei quartieri poveri della città. Un viaggio nell'anima popolare che è diventato un testo di culto e grande fonte di ispirazione per un'intera generazione di studiosi di antropologia.