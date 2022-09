Battipaglia, Leopoldo Mastia presenta "Sole d'Argento"

Sabato 24 settembre, alle ore 18.30, presso il Castello Longobardo di Battipaglia lo scrittore Leonardo Mastia presentarà “Il sole d’argento” (Cairo). Interverranno Iolanda Pomposelli e Antonio Manzo.

L'autore

Leonardo Mastia è nato in Calabria, a Campana, il paese dei giganti di pietra. Amante dei viaggi e della buona musica, ha compiuto gli studi universitari presso l’ateneo Federiciano di Napoli, dove si è laureato in Giurisprudenza. Da anni esercita la professione di avvocato penalista. Nel 2011, con Guida editori, ha pubblicato Il viale degli angeli. Boulevard Sérurier, premio Silarus e finalista al premio internazionale di narrativa Tulliola - Renato Filippelli. Mentre nel 2017, per le Edizioni NPE, ha pubblicato Nebbie, il suo secondo romanzo ambientato nella terra dei fuochi, menzione di merito premio Salvatore Quasimodo.