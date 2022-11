"Liberi di Leggere": a Giffoni Valle Piana quattro incontri d'autore

Si intitola "Liberi di Leggere" l'iniziativa culturale organizzata dal Comune di Giffoni Valle Piana che partirà venerdì 18 novembre presso la Biblioteca Comunale situata presso l'Antica Ramiera. Ogni venerdì, fino al 16 dicembre, si terrà la presentazione di un libro ed attività collaterali per avvicinare sia i ragazzi che gli adulti al fascino della lettura.

Il programma

Il programma degli eventi: venerdì 18 Novembre si inizierà con “La madonna che viene dal mare” di Marco Pio D’Elia e Odile. Venerdì 2 dicembre spazio a Manlio Castagna con la sua ultima opera “La reincarnazione delle sorelle Klun”. Venerdì 9 dicembre invece Rosario Muro presenterà il suo libro d’esordio “Frammenti”. Si chiuderà venerdì 16 dicembre con l’evento “Vieni, ti presento un libro”, a cura dell’associazione “Il Ponte per il futuro APS”. Collaborano all’iniziativa Edu@ction Valley, le associazioni “Il Ponte per il futuro APS”, oltre a “Il Gabbiano ODV” e “Pro Loco Giffoni Valle Piana”, protagonisti dei progetti legati alla Biblioteca Comunale con convenzione sottoscritta negli scorsi mesi. Durante ogni incontro saranno però pianificate attività collaterali per i bambini.