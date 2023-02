Paolo Miggiano presenta "C’è ancora tempo. Storie di donne che resistono”

Si terrà sabato 4 febbraio alle 17.30 nella “Sala Cultura Giovanni Russo” di Padula, presso il Circolo Carlo Alberto

1886, il libro “C’è ancora tempo. Storie di donne che resistono” di Paolo Miggiano. A parlarne con l'autore Rosanna Bove Ferrigno, Presidente del Circolo Carlo Alberto ed il giornalista e scrittore Lorenzo Peluso. La presentazione, inoltre, sarà arricchita dalla testimonianza di Alfredo Avella, padre di Paolino, vittima di violenza, una delle storie raccontate nel libro.

L'autore

Paolo Miggiano (menzione speciale al Premio Giancarlo Siani del 2012, e vincitore del Primo Premio Tulliola 2014)., che in passato ha scritto libri denuncia contro la Camorra, in questa opera dà voce alle mamme, padri, sorelle, di chi è stato ucciso da una criminalità comune, ma non per questo deve essere considerato meno importanti agli occhi dello Stato.

Lo scrittore attraverso questo libro porta all'attenzione dell'opinione pubblica le storie di Paolino, di Salvatore, di Daniele e Loris, Giuseppe, Rita e di Franco, tolti alla vita troppo presto, lasciando nel dolore madri, padri,sorelle e fratelli, nella lotta di tutti i

giorni per far rispettare e ricordare degnamente i propri cari. "Si tratta di storie - si legge nella nota - che pochi raccontano, forse perché non fanno notizia o perché tutt'al più utili per l'impianto di un talkshow televisivo strappa-lacrime. Sono vicende con cui Miggiano tratteggia il profilo sfuggente di un'Italia distratta. Sono cronache dimenticate soprattutto dallo Stato: sono le storie delle vittime della criminalità comune".