"Libro aperto": a Baronissi torna il Festival di letteratura per ragazzi

Una programmazione di altissima qualità a misura di giovani lettori, all’insegna di presentazioni, incontri, laboratori ed eventi, con al centro un concorso letterario d’eccezione: torna più ricca che mai la terza edizione di Libro Aperto - Festival della Letteratura per Ragazzi, in una veste “primaverile” inedita. Studenti, docenti, famiglie e appassionati, infatti, si riuniranno da venerdì 12 a domenica 14 aprile a Baronissi, negli spazi CUS dell’Università degli Studi di Salerno, per dar vita alla manifestazione divenuta in questi anni uno dei punti di riferimento nel settore culturale e letterario kids, teen & young adult. Quattro le giurie - Zaira, Zoe, Zenobia e Zobeide - che coinvolgeranno ben 750 giurati dai 7 ai 19 anni: cuore della manifestazione il Premio Libro Aperto - il cui comitato anche quest’anno sarà guidato dal Prof. Leonardo Acone, nel ruolo di Presidente di Giuria - accompagnato da eventi e appuntamenti che spazieranno dalla sostenibilità ambientale alle innovazioni tecnologiche applicate alla didattica, senza tralasciare temi come sport, educazione alla lettura, sicurezza stradale, oltre che del futuro nel mondo del lavoro per i più giovani. La manifestazione, fondata e diretta dalla docente di Italiano e Storia ed event-manager Angela Albarano è realizzata da APS Libro Aperto e Wave Tribe Srl di Aurelio Viscusi - responsabile e ideatore della giuria Sport e Letteratura e promossa dal Comune di Baronissi, guidato dal Sindaco Gianfranco Valiante e insignito del titolo di “Città che legge”, ed è anche quest’anno totalmente gratuita ed aperta al pubblico e alla cittadinanza. Anche quest’anno il Premio della giuria Zaira è dedicato alla compianta Maestra Bice Tortorella, mentre il Premio della giuria Zoe - Sport e Letteratura è dedicato quest’anno all’Ing. Fabrizio Marotta prematuramente scomparso.

Il programma

A condurre gli appuntamenti, insieme alla padrona di casa della kermesse Angela Albarano, anche Marta Pepe, Tecla Iervoglini, la “Lettrice Ambulante” Simonetta Bitasi e lo scrittore Manlio Castagna. Tante le firme importanti coinvolte per questa terza edizione, a partire dagli autori in concorso Nadia Terranova, Ariela Rizzi, Fabrizio Silei, Marco Cattaneo, Benedetta Bonfiglioli, Francesco Ramilli, Enrico Galiano, Silvia Vecchini, Sabrina Efionayi, Espérance Hakuzwimana, Alessandro Q. Ferrari, Valentina Sagnibene e Daniela Palumbo, oltre alla partecipazione di Chiara Lorenzoni, Marco Magnone, Angelo Coscia e e dei giovani esordienti Manuel Risi, Nicolas Pagliara e Rossella Mauriello. Ad aprire “le danze” della manifestazione, inoltre, un prestigioso Seminario di Studi che si terrà venerdì 12 aprile alle 10.00 nell’Aula Pecoraro dell’Università degli Studi di Salerno, dal titolo “Educazione e nuove tecnologie: sfide e opportunità per una didattica innovativa”, che vede il coinvolgimento dei dipartimenti DISPAC, DipSum e DiSUFF e di Eduiren e Skills Lavoro. Non mancheranno eventi speciali come quelli che vedranno protagonisti la maratoneta e attivista statunitense Kathrine Switzer, o i giovani volti della serie tv di successo Di4ri Liam Nicolosi, Flavia Leone e Gabriele Taurisano premiati dal Consorzio RICREA, mentre lo sport avrà anche quest’anno il suo spazio con la partecipazione della U.S. Salernitana 1919, lo skate di Doddo D’Ambrosio, il baseball dell’ASD Thunder Salerno e il softball dell’ASD Fisciano, oltre al mondo “scoutista” fatto di aggregazione e buone pratiche promosso dal gruppo AGESCI di Baronissi. Tante, inoltre, le case editrici coinvolte per questa terza edizione della manifestazione, come Emme Edizioni, Einaudi Ragazzi, Rizzoli, Pelledoca Editore, Il Castoro, Mondadori, BookSprint Edizioni, Morphema Editrice, Salani Editore, Albatros Editore, Editore DeAgostini e Giunti Editore. Una programmazione davvero per tutti i gusti e a misura di famiglia, da 0 a 99 anni: dai laboratori ludico-motori a cura di CUS Salerno ASD al divertimento dei laboratori didattici del gruppo Didatticabaret a cura di Eduiren, dalla musica, che spazia dal dj set di Marco Montefusco powered by McDonald’s di Fisciano-Nocera, all’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Autonomia 82 di Baronissi fino al laboratorio sonoro firmato da Capone &BungtBangt, aagli incontri sul mondo del lavoro con la Dott.ssa Sonia China dell’ITS NewsTechSI Academy, dall’esperienza nel mondo dei lavori green del Dott. Luca Antonio Capozzoli, esperto di politiche ambientali aziendali, fino ai segreti del public speaking di Ilaria Buonaiuto, oltre al riciclo creativo di Maria Pia Busiello, la scrittura creativa di Angela Galdi, i burattini di Angelo Coscia, le tecniche di disegno a cura di Daniele De Crescenzo, le storie ad alta voce di Michela Galdieri, gli albi illustrati con Giusi Raia e Federica Crispo, i libri sensoriali con Francesco Casaburi, la sicurezza stradale con le minicar di Gruppo Noviello, il teatro con Ablativo, e il piacere della lettura con Marialaura Bancheri e Vito Palazzo di AIB - Associazione Italiana Biblioteche. Spazio anche a interrogativi sul futuro del patrimonio culturale con il laboratorio di creatività e innovazione a cura del Centro ICT per i Beni Culturali di Ateneo, Università degli Studi di Salerno.

I partners

Anche quest’anno torna, infine, il contenitore Food Experience di Libro Aperto Festival, per parentesi gustose e momenti di pausa food&beverage dedicate ad ospiti e partner a cura di Azienda Agricola Guerritore, Macelleria Aziendale Rinaldi, Pasticceria “Salute e Benessere”, Iasa, Caseificio Annalisa, Catering - Emaiuscola Eventi, Casa Villari a Baronissi, Salone della Dieta Mediterranea e Conad di Baronissi. Tutti gli eventi e i laboratori sono GRATUITI e prenotatili al sito: www.libroapertofestival.it