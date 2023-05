A Baronissi torna il festival "Libro aperto": attesi oltre 700 giovani giurati

Oltre 700 giurati provenienti da tutta Italia ma anche dall’estero parteciperanno alla seconda edizione di “Libro Aperto – Festival della Letteratura per Ragazzi”. A loro sabato 27 maggio, dalle ore 17 alle 20, sarà consegnato il “Kit Giurato” presso il Complesso San Michele in via San Michele a Salerno, sede della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. Durante il pomeriggio per i giurati della sezione Zora (scuola primaria) ci saranno delle letture animate a cura dell’AIB (Associazione Italiana Biblioteche). Per i più grandi, invece, si svolgerà un’attività legata alla sostenibilità ambientale che avrà un ruolo fondamentale anche in questa seconda edizione.

L'edizione 2023

Tutte le novità dell’edizione 2023 di “Libro Aperto - Festival della Letteratura per Ragazzi”, in programma da venerdì 9 a domenica 11 giugno a Baronissi, saranno illustrate durante la conferenza stampa che si svolgerà lunedì 29 maggio alle ore 10 presso la Sala Giunta del Comune di Baronissi. Gli oltre 700 giurati del festival diffuso saranno impegnati tra laboratori didattici, masterclass, spettacoli, incontri con gli autori e ospiti del mondo dello sport e del cinema. La rassegna, patrocinata dal Comune di Baronissi, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno, dall’Università degli Studi di Salerno, dalla Fondazione Banco di Napoli, dal Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza Regione Campania, dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e dalla Fondazione della Comunità Salernitana Onlus, Sport e salute Campania, Coni, dell’AFSI, Alta Scuola di Formazione Insegnanti, è dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi con un forte focus sulla sostenibilità ambientale. Realizzata dall’Associazione Libro Aperto e promossa dal Comune di Baronissi (dal 2018 nominato dal MiBAC e dall’ANCI “Città che legge”), dall’Associazione culturale Impronte Poetiche e da Wave Tribe srl, la rassegna - a partecipazione totalmente gratuita e aperta al pubblico e alla cittadinanza - ospiterà le eccellenze autoriali e creative del panorama letterario italiano, nell’ambito del Premio Libro Aperto.

Libro aperto

“In un solo anno siamo cresciuti tantissimo, molti i riconoscimenti ricevuti dalle istituzioni, dalle aziende private, dalle scuole e dalle famiglie” dice Angela Albarano, ideatrice e direttrice artistica di Libro Aperto. “Sono felice perché stiamo tracciando un percorso davvero importante per la crescita del nostro territorio”. “Baronissi è pronta ad ospitare la nuova edizione di una manifestazione importante per tutto il territorio come Libro Aperto” dichiara Gianfranco Valiante, sindaco di Baronissi. “Siamo davvero contenti di poter ospitare un evento che valorizza la cultura e la crescita dei giovani”.